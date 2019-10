Voeren - Toerisme Voerstreek vzw Bezoekerscentrum Voeren organiseert op zaterdag 12 oktober om 14uur een geleide wandeling Herfstpracht.

Het zomerse groen verandert stilaan in een betoverend kleurenpalet. Fruit hangt nog aan de bomen of is het net geplukt om stroop, confituur of sap van te maken. Geniet van de wonderlijke natuur, de leuke paadjes onderweg en een spectaculair decor in herfsttinten.

Afsluiten doe je met een glaasje vers Voerens appelsap.

Praktisch:

Vertrek: Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13, 3798 Voeren

Bijdrage: €5,-, 6-12 jaar €3,- / <5 jaar gratis

Inschrijven via info@voerstreek.be