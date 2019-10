Spaghetti-avond voor dansmarietjes Teuven

Voeren - Op zaterdag 12 oktober organiseren de dansmarietjes van Teuven een pasta-avond waarvan de opbrengst volledig naar de werking van deze dansgroep gaat.

Op zaterdag 12 oktober organiseren de dansmarietjes van Teuven een pasta-avond waarvan de opbrengst volledig naar de werking van deze dansgroep gaat. Men mag eten zoveel men wil. Het pastabuffet bestaat uit: pasta Bolognese, pasta vegetarisch en pasta ham-roomsaus. Als dessert staat er tiramisu op het menu. Het dorpshuis in Teuven (Gieveld 1) wordt volledig in Italiaanse stijl ingekleed. En het wordt beslist een gezellige avond. Kaarten kan men bekomen in VVK bij de leden van de groep of aan de kassa. Buffet open van 18.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via brouwers.ingber@gmail.com of m-beckers@hotmail.com.