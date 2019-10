Vijf nieuwe windturbines op de grens met Voeren

Voeren - In het kader van een toekomstige vergunningsaanvraag voor 5 nieuwe windturbines in de gemeente Dalhem (kerkdorp Warsaged, op de grens met de gemeente Voeren, ‘s-Gravenvoeren) organiseert ENGIE twee informatie workshops. op 8 en 9 oktober telkens van 17.00 tot 20.00 uur (doorlopend)

In het kader van een toekomstige vergunningsaanvraag voor 5 nieuwe windturbines in de gemeente Dalhem (kerkdorp Warsaged, op de grens met de gemeente Voeren, ‘s-Gravenvoeren) organiseert ENGIE twee informatie workshops. Het project is voorzien langs de spoorweg ten noorden van Warsage en ten oosten van Berneau. Op 8 en 9 oktober (tussen 17.00 uur en 20.00 uur, doorlopend) zijn er infoavonden in zaal Alliance, rue des Combattants 1, in Warsage, een buurdorp van ’s-Gravenvoeren. Naar verluidt zouden de windturbines aan de kant van Voeren (langs de spoorlijn) voorzien zijn. De projectmanager en de leden van het onafhankelijk adviesbureau dat de milieu-impactstudie heeft uitgevoerd zullen aanwezig zijn om te informeren over dit project en vragen te beantwoorden.