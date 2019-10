Wijndomein Crutzberg in de prijzen

Voeren - Momenteel is het één en al bedrijvigheid in de Voerense wijngaarden. Druiven gedijen goed op de zuidelijke hellingen van de Voerense bodem en worden nu geoogst.

“De samenstelling van de ondergrond is gunstig en het microklimaat van de Voerstreek speelt een positieve rol,” aldus wijnbouwer Eugène Ernens en echtgenote Monique van wijndomein Crutzberg in Sint-Martens-Voeren. Niet vreemd dus dat de wijnen van dit domein in de smaak en in de prijzen vallen. Tijdens de maand september behaalde de wijn van domein Crutzberg 2018 liefst zes medailles in binnen- en buitenland. In Nederland (Wijnkeuring van de Lage Landen) was er goud weggelegd voor de schuimwijn Brut en behaalde het domein een zilveren en twee bronzen medailles. ”In Duitsland (Wereldwedstrijd Mundus Vini) was er goud weggelegd voor onze Chardonnay Extra Special 2018. In Brugge behaalde het domein zilver voor de Chardonnay Barrique 2018. Duidelijk erkenning om door te zetten,” aldus Ernens.