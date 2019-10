Voeren - Enige tijd geleden zijn Kunstpodium Voeren en de bibliotheek gestart met het project “Kunst in de bib”. Dit is een continue en wisselende tentoonstelling van lokale amateur-kunstenaars. In de bib stellen zij hun werken aan je voor. Om de zes weken wordt gewisseld van groep kunstenaars.

Tot en met zaterdag 19 oktober zijn de fotografiewerken van Kees van den Bosch te bewonderen in de bib. Kees werd geboren op 6 maart 1947 in Amsterdam, was van beroep arts en werkte in diverse zuidelijke landen voor verschillende organisaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.



Al vele tientallen jaren beoefent Kees fotografie en heeft als motto: “Het technisch kunnen van de camera is prachtig, maar als je daar meer oog voor hebt dan voor hetgeen er buiten die machine gebeurt mis je dat ene moment en is de opname perfect-volgens-de-handleiding en als kunstproject waardeloos.” Men kan de tentoonstelling bezoeken tijdens de openingsuren van de Bib.