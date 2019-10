Haal je lederhose of dirndl maar uit de kast

Voeren - Op zaterdag 5 oktober vanaf 21.00 uur gaat Voeren uit de bol met een heus Oktoberfeest in het Cultureel Centrum De Voerpoort in Moelingen. De Hannessen , een jongerengroep uit Voeren, pakken dan uit met gezelligheid in deze “Wiesn” in de zaal in Moelingen waarbij iedereen in lederhose of dirndl gezellig feest mag vieren.

“De organisatie van het Oktoberfest ligt in handen van De Hannessen, een jonge vriendengroep die sinds 2011 het carnavalsleven in Voeren en omstreken een nieuwe schwung geeft. Hoewel onze focus voornamelijk ligt op het “carnaval” organiseren wij ook tal van activiteiten buiten het carnavalsseizoen. Wij willen nieuw leven blazen in het Voerense uitgaansleven en om zo de Voerense jeugd, maar ook de jongeren en minder jongeren in de omgeving te kunnen entertainen,” zegt secretaris Glen Godin.

“Waar eerst de nadruk lag op de jeugd, willen we nu iets aanbieden voor meer generaties. De populariteit van het Oktoberfest wordt namelijk door menig Voerenaar geapprecieerd. In dat opzicht proberen wij als jonge twintigers het traditionele concept te koppelen aan de kracht van onze streek,” aldus nog Godin.

Op het programma Erwin, Party Kryner, Hüttenspass, Richtig Rex en DJ Coen. Presentatie D’r Christian va Voere. Een kaartjes kost 10 euro in VVK.

De voorverkoop loopt als een trein. De capaciteit van de Voerpoort heeft een limiet. Dus wie als eerst een toegangsticketje koopt heeft voorrang. Uiteraard kan men online bestellen. https://www.event-tickets.be/Event/k5jqwtvXyieYBdceP131i8Z8GvCnc19ReygHDtXH/nl/facebook?fbclid=IwAR1joos8vwDB_DHkJzxf-TpKoZ0wvqW_Ic2SiH41tLagMRzits3eZ_7urH0

Evenement

Oktoberfest Voeren 2019

Datum en tijd

5 oktober 2019 vanaf 20u30 – 6 oktober 2019 tot 2u30

Locatie

VCC De Voerpoort

Dorpsstraat 36

3790 Moelingen

Tickets

€10,00

Online verkrijgbaar

Info

https://www.facebook.com/events/369462640380931/

https://www.instagram.com/oktoberfestvoeren/