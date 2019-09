Zonnige brocantemarkt in ’s-Gravenvoeren

Voeren - Op de voorbije zonnige zondag van de septemberkermis was het druk in ’s-Gravenvoeren. Tientallen standhouders presenteerden hun spullen op de brocante- en rommelmarkt die liep van de Pley in het centrum tot aan de Dreesch in het Onderdorp.

Op de voorbije zonnige zondag van de septemberkermis was het druk in ’s-Gravenvoeren. Tientallen standhouders presenteerden hun spullen op de brocantemarkt en rommelmarkt die liep van de Pley in het centrum tot aan de Dreesch in het Onderdorp. Van over de dorps- en landgrenzen daagden wandelaars en potentiële kopers op, op zoek naar het koopje van het jaar. Porselein, prularia, kleding, speelgoed, antiek en nog veel meer gingen als zoete broodjes over de toonbank. Voerenaars, bezoekers en fans van deze activiteit, verkopers uit beide Limburgen en uit Wallonië waren er vanaf ’s ochtends vroeg als de kippen bij. Ook kopers wilden er als eersten bij zijn. Ook de terrassen zaten overvol, kortom een ontmoetingsmoment dat toch kon plaatsvinden ondanks de rioleringswerken. (nm)