Brandweer Voeren verrast 1500 bezoekers.

De brandweer van Voeren, een dienst die nauw samenwerkt met de brandweer van Bilzen, Genk-Oost en alle naburige brandweerkorpsen (Limburg, Wallonië en Nederland) vierde het voorbije weekend drie dagen feest. Dit feestelijk weekend werd vrijdag reeds ingezet met een academische zitting. Zaterdag was er een BBQ en een party van de Vriendenkring en zondag hield de brandweer samen met de politie zone Voeren een opendeurdag. Meer dan 1500 bezoekers kwamen een van die drie dagen de hulpdiensten een hart onder de riem steken en genoten op dit zonnig weekend. Tijdens de opendeurdag waren er tal van activiteiten en attracties. Kinderen konden de ‘brandweerslang’ hanteren of blind lopen, kennismaken met de ambulance- en politiediensten. Uiteraard genoot de ‘turngroep’ van de brandweer van Genk bijzonder veel belangstelling met hun spectaculaire acts. Maar vooral was de gezelligheid troef zowel voor publiek als voor medewerkers. Zondagnacht moest een brandweerploeg nog aan de slag in het oud doaunekantoor langs de snelweg in Moelingen waar oude documenten en papier in brand stonden, Politie en brandweer onderzoeken of er kwaad opzet was. (nm)