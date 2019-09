Minstens één azalea voor elk Voerens huisje

Voeren - In Voeren gingen het voorbije weekend tientallen vrijwilligers en verenigingsmensen in de verschillende kerkdorpen de baan op met azalea’s voor de actie 'Kom op tegen Kanker'. Zij verkochten samen ongeveer 1200 plantjes of minstens één azalea per gezin.

Samen meer dan 1200 plantjes voor ongeveer 4200 inwoners en mogelijk een record voor Vlaanderen en Limburg. In Moelingen trokken de leden van het koor ’t Juweeltje op pad om in hun kerkdorp huis aan huis bloemen aan te bieden. Ook in ’s-Gravenvoeren, Teuven, Sint-Martens en Sint-Pieters-Voeren kon de actie zaterdag rekenen op de inzet van tal van vrijwilligers. Jongeren, kinderen en senioren deden mee, In Teuven was vooral de KVLV (zie foto) actief. Alvast nog een warme oproep naar de jeugd om volgend jaar nog talrijker mee te doen. (nm)