Vrijwilligers brandweer in de kijker op tweede lustrum

Naar aanleiding van het 10-jarige bestaan, het tinnen jubileum, van de brandweerpost Voeren verwelkomen de Brandweer en de Lokale Politie op zondag 15 september alle liefhebbers, Voerenaars en sympathisanten op hun opendeurdag op de site van Brandweer Voeren (Schietekamer) te 's Gravenvoeren. Vrijdagavond werd het tweede lustrum sfeervol en plechtig gevierd in aanwezigheid van gouverneur Reynders, burgemeesters Dries (Genk) (voorzitter van de zone), Sauwens (Bilzen), Vos (Riemst) en Broers (Voeren), van Maj. Dominic Knapen (zonecommandant) en tal van prominenten en verantwoordelijken van de zone Bilzen, Voeren en de politie Voeren. Maar ook werd er feest gevierd samen met de brandweerlieden van Voeren, hun echtgenotes, families en vrienden. Ook de naburige korpsen van Nederland en Wallonië en uiteraard tal van sympathisanten en verenigingen die de Vriendenkring en de brandweer een warm hart toedragen waren present. Tijdens deze viering waarbij er ook momenten van herdenking waren voor onder meer wijlen Jos Plessers en werd vooral het belang van de vrijwilligers en de samenwerking over de taal- en landsgrenzen heen onderstreept. De schoolband van de PSS School verzorgde de muzikale ondersteuning en de dames van de brandweerlieden pakten in brandweer outfit uit met een bijzonder leuk muzikaal dansoptreden als uitsmijter. Ook zorgden zij voor een leuke verjaardag kalender met foto’s van alle dames als cadeautje voor de heren en de dame ‘brandweerlieden’. Vandaag zaterdag 14 september staat een BBQ op het menu en vervolgens ook een party. Op zondag 15 september vanaf 10.00 is er op de site aan Schietekamer een opendeurdag van de brandweer en de politie van Voeren.