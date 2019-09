Voeren herdenkt bevrijding

Voeren - In het kader van 75 jaar bevrijding presenteert het Sport en ‘Franstalig’ cultuurcentrum in Sint-Martens-Voeren op zondag 15 september vanaf 13.00 uur een programma ‘een vrij Voeren’, een muzikaal en audio-visueel spektakel met deelname van de harmonies van Teuven-Remersdaal en Sint-Martens-Voeren, samen 80 muzikanten op het podium. Vanaf 1.30 uur trekt een historisch militair konvooi door de streek.

In het kader van 75 jaar bevrijding presenteert het Sport en ‘Franstalig’ cultuurcentrum in Sint-Martens-Voeren op zondag 15 september vanaf 13.00 uur een programma ‘een vrij Voeren’, een muzikaal en audio-visueel spektakel met deelname van de harmonies van Teuven-Remersdaal en Sint-Martens-Voeren, samen 80 muzikanten op het podium. Zij brengen het verhaal van de voornaamste gebeurtenissen en de mensen die mei 1940-45 en de bevrijding beleefden. Op het muzikaal programma ondermeer ‘de Hymn to the World de J-P. Haeck, Alte Kameraden de C. Teike et de Amerikaanse hymne maar ook muziek van Glenn Miller’.

Vanaf 14.30 uur wordt Voeren ‘symbolisch’ bevrijd door het militair konvooi « Belgian Military Vehicule Trust» (BMVT). In de kijker die dag een copie van de ‘cliker’ van de bevrijding die verkocht zal worden (4 euro), een collectors item. (zie film De Langste Dag bij de landing in Normandië). Bezoekers mogen zich kleden volgens de mode van die tijd. Voor info zie website. Tél. : 04/381.22.37