Open Monumentendag focuste op het erfgoedlandschap

Voeren - Open Monumentendag focuste dit jaar in Voeren op het erfgoedlandschap, zowel natuur- als cultuurlandschap Altenbroek, unieke parel in het even unieke Voerense landschap, was de uitvalsbasis om een prachtig landschap te ontdekken

De druilende regen was tijdens Open Monumentendag wel even spelbreker voor het wandelprogramma dat Voeren had voorzien. Samen met een gids kon je er wandelen langsheen alle mooie rustgevende plekjes rond Altenbroek. Men kon er genieten van het kabbelen van een beekje, het ruisen van de bladere, genieten dus van een gratis relaxatiekuur.

Een select publiek maakte gebruik van het aanbod. Altenbroek ligt trouwens midden in een recent beschermd Cultuurhistorisch Landschap. Zowel natuur als bebouwing in dit grote landschapsgeheel zijn uniek en zeer waardevol. De gidsen toonden dit stukje van Voeren dat beschermd is. Ook kon men kennismaken met een uniek landgoed. Altenbroek is op de eerste plaats een complex van historische en waardevolle erfgoedgebouwen. Momenteel is het in gebruik als hotel-restaurant, en wordt het omringd door een romantisch park.



Zoals elk jaar had de organisatie ook voor de actieve wandelaars en natuurliefhebbers een prachtig parcours voorzien dat iedereen vrij in eigen tempo kon volgen. In Altenbroek kwamen ook tal van wandelaars voorbij die deelnamen aan de Herdenkingstocht 75 jaar bevrijding die startte in buurgemeente Noorbeek-Margraten.