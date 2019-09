Voeren en Noorbeek herdenken 75 jaar bevrijding

Voeren - Tal van Voerenaars en bezoekers, ook veel kinderen, gingen zaterdag in op de uitnodiging van de Jeugdraad van Voeren en de organisatie Crossing Borders van Noorbeek, de Blauwhelmen en de organisaties Youth for Human Right International, International Peace Youth Groep, War Child, Peacefully Connected Volunteers e. a. om samen deel te nemen aan de herdenking van de bevrijding van WO II, 75 jaar geleden. Deze grensoverschrijdende herdenkingstocht stelde de vrede centraal. De wandelaars werden onthaald in het grensdorp Noorbeek waar tal van activiteiten rond het thema bevrijding op het programma stonden.

Vanuit Moelingen wandelden zo’n 200 deelnemers grotendeels op wegen waarop destijds ook de soldaten tijdens hun opmars gelopen, zelfs ‘gekropen’ hebben. De wandeling vertrok aan de ‘Vredesbank’ (Voerenstraat) tegenover de Orsmolen. Een bank die kinderen (Voerense Nederlandstaligen, Franstaligen en jongeren uit Nederland) betegeld hebben met mozaïeksteentjes met uitbeeldingen over de vrede. Tijdens de wandeling en ook in het Nederlandse grensdorp Noorbeek viel er van alles te beleven zoals vb. een expo van diverse oorlogsmaterialen. Rond 16u verwelkomde Noorbeek het konvooi met de jeeps en andere voertuigen de blauwhelmen en nabestaanden van VS-veteranen en Belgische oud strijders vanuit Moelingen. Om 16.00 uur was er een défilé van een militair konvooi en een Fly-by met historische vliegtuigen. Vanaf 20.00 uur kon men deelnemen aan een Liberty Bal. Op zondag 8 september is er vanaf 11.00 tot 15.00 uur een wandeling langs locaties met uitbeeldingen in het kader van de bevrijding van Voeren en Zuid-Limburg. Continu was er een kampplaats voor ‘re-enactment’ groepen rond de bevrijding.