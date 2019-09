Tien jaar brandweer in Voeren

Voeren - Naar aanleiding van het 10-jarige bestaan van brandweerpost Voeren verwelkomen de Brandweer en de Lokale Politie alle liefhebbers, Voerenaars en sympathisanten op hun opendeurdag op de site van Brandweer Voeren te 's Gravenvoeren. Er staan tal van activiteiten en animaties op het programma (Politiehonden en -paarden, een ritje in de tuimelwagen, spannende demonstraties van de brandweer en nog veel meer). Het feestweekend start op vrijdag 13 september met een receptie (van 19.00 tot 22.00 uur). Op zaterdag 14 september is er een gezellige barbecue en volgt een Midnight Madness Party. Op zondag 15 september organiseren brandweer en politie een spannende open deur dag.

De brandweer van Voeren, een dienst die nauw samenwerkt met de brandweer van Bilzen, Genk-Oost en alle naburige brandweerkorpsen (Limburg, Wallonië en Nederland) werd operationeel op 1 september 2009. In september viert de brandweer Voeren en haar ‘Vriendenkring’ haar tienjarig bestaan met een feestelijk weekend. De brandweerlieden van Voeren bewezen in tal van interventies dat zij sneller kunnen aanrijden bij een aantal ongevallen en branden dan de brandweer van Herve-Battice voorheen. In Voeren en over de gemeente-, lands en de taalgrens heen heeft deze brandweerpost tal van keren zijn nut bewezen.

Vanaf woensdag 1 juli 2009, tien jaar geleden, werd Voeren een stuk veiliger omdat die dag de voorpost van de brandweer van Bilzen in de Voerstreek de taken van de brandweer van Herve-Battice overnam. In aanwezigheid van waarnemend gouverneur Meers gaven burgemeesters Broers (Voeren) en Sauwens (Bilzen) toen het officiële startsein.

Johan Sauwens voor de brandweer Bilzen/Voeren en Gerard van Klaveren voor de brandweer Zuid-Limburg (NL) ondertekenden ook een overeenkomst tot samenwerking tussen de Belgisch-Nederlandse brandweerkorpsen. Hierdoor ging de regio over zo’n 1.000 vrijwilligers en beroepsmensen beschikken die kunnen samenwerken wanneer hun burgers in gevaar zijn.

Het brandweerkorps van Voeren dat startte met 22 brandweermannen (en later kwamen ook een brandweervrouw en nieuwe vrijwilligers), die 3.000 uren opleiding hebben gevolgd en hun officieel brevet aan de provinciale brandweerschool in Genk behaalden – werd toen voorgesteld. Voeren beschikt nu tien jaar over een supermoderne autopomp, een tankwagen van 8.000 liter en een manschappenbusje. Intussen is er ook via samenwerking met de brandweer van Genk en de stad een ladderwagen ter beschikking. Momenteel staat de brandweer Voeren onder leiding van majoor Jos Peters van Bilzen. “De gemeente Voeren was lange tijd vragende partij en na heel wat jaren overleg kreeg dit samenwerkingsproject groen licht van Binnenlandse Zaken en van de provinciegouverneur. De nood aan een eigen brandweer werd bevestigd door risicoanalyses die uitwezen dat de aanrijtijden te lang waren. Intussen kreeg deze kazerne ook een First Responder Team en beschikt de post over een aantal ambulanciers.

Het zijn goed opgeleide brandweerlieden en ambulanciers die alle Voerenaars, zonder onderscheid, kunnen helpen en ook bereid zijn om samen te werken met de korpsen uit het Nederlandse Eysden, Margraten, Gulpen maar ook met die van Plombières en Herve-Battice.

