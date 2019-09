Uitbundig straatfeest op kermismaandag

Voeren - De maandag van de septemberkermis in Moelingen is in dit kerkdorp een speciale dag. ’s Ochtends vroeg verzamelen de mannen om een hele dag te ‘kaarten’. De dames verkleden zich met veel glitter en dansen in het rond café Het Duvelke en aan de feesttent aan het Kerkplein.

De maandag van de septemberkermis in Moelingen is in dit kerkdorp een speciale dag. ’s Ochtends vroeg verzamelen de mannen om een hele dag te ‘kaarten’. De dames verkleden zich met veel glitter en dansen in het rond café Het Duvelke aan het Kerkplein. Wie toch voorbij rijdt in het verkeersvrije centrum wordt tegengehouden en ‘ludiek’ aangeklampt. ’s Avonds beginnen dan weer de Berwijnspelen in en rond de feesttent met het water van de Berwijn als centraal thema. Gezelligheid troef dus. Activiteiten die vroeger plaatsvonden aan de Berwijnbrug en zelfs op de Berwijn zelf werden dit jaar getransfereerd naar het centrum. Vandaag vanaf 18.30 uur dansen de Moelingenaars de ‘cramignon’, de reidansen. Het bloemenmeisje opent deze reidans die begeleid wordt door de harmonie van Noorbeek.