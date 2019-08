Open Monumentendag: Altenbroek-Voeren

Voeren - Altenbroek, unieke parel in het even unieke Voerense landschap, is de uitvalsbasis om een prachtige landschap te ontdekken. Open Monumentendag focust dit jaar in Voeren op het erfgoedlandschap, zowel natuur- als cultuurlandschap.

Wandelen in stilte

Samen met een gids wandel je ... in stilte ...langsheen alle mooie rustgevende plekjes rond Altenbroek. Men kan er genieten van het kabbelen van een beekje, het ruisen van de bladeren en het zoemen van de bijen kortom van een gratis relaxatiekuur

Vertrek 10.30 uur en 14.00 uur, maximum 15 deelnemers per wandeling! Reserveren verplicht bij Toerisme Voerstreek.



Genieten van een erfgoedlandschap

Altenbroek ligt midden in een recent beschermd Cultuurhistorisch Landschap. Zowel natuur als bebouwing in dit grote landschapsgeheel zijn uniek en zeer waardevol. De gidsen begeleiden je doorheen dit erfgoed en tonen je waarom dit stukje van Voeren beschermd is. Wandelschoenen gewenst, en een fototoestel met veel GB op de harddisk is aanbevolen!

Vertrek 10.30 uur en 14.00 uur, wandeling met gids, duur +/- 2 uur.



Op verkenning in een uniek landgoed

Altenbroek is op de eerste plaats een complex van historische en waardevolle erfgoedgebouwen. Momenteel is het in gebruik als hotel-restaurant, en wordt het omringd door een romantisch park. Met de gids mag je mee op verkenning rond en in dit uniek landgoed. Je krijgt de verhalen te horen van de belangrijke personen die er gewoond hebben, over de uitbating als boerderij in het verleden, en over de diverse kamers en zalen in het kasteel zelf.

Dit gebeurt in samenwerking met de huidige uitbaters van het hotel-restaurant.

Vertrek 10.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur, rondleiding met gids.



Vrije wandeling voor landschapsgenieters

Zoals elk jaar voorziet de organisatie ook voor de actieve wandelaars en natuurliefhebbers een prachtig parcours dat iedereen vrij in eigen tempo kan volgen. Via het bewegwijzerde wandelroutenetwerk leidt deze 6km lange wandeling langs de mooiste plekjes van dit erfgoedlandschap rond Altenbroek. Wandelschoenen verplicht, kinderen kunnen zeker mee, Vertrek aan de infotent, vanaf 10.00 uur, laatste vertrek 16.00 uur. duur +/- 2 uur.



Info: Toerisme Voerstreek 04 381 07 36 of www.voerstreek.be ,

website gemeente www.voeren.be en facebookpagina gemeente www.facebook.com/gemeentevoeren/

reservatie voor stiltewandeling: Toerisme Voerstreek 04 381 07 36.