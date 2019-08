Paalkappen op Parochiefeesten

Voeren - Traditiegetrouw vonden het voorbije weekend in Teuven de parochiefeesten plaats. Op zaterdag organiseerde de KLJ een gezellig kampvuur achter het Dorpshuis. Op zondag stond een eucharistiering in het Dorpshuis op het programma. Aansluitend was het tijd voor het Früshoppen met DJ JP. Net als vorig jaar was er een streekproductenmarkt op het plein voor het Dorpshuis.

Traditiegetrouw vonden het voorbije weekend in Teuven de parochiefeesten plaats. Op zaterdag organiseerde de KLJ een gezellig kampvuur achter het Dorpshuis. Op zondag stond een eucharistiering in het Dorpshuis op het programma. Aansluitend was het tijd voor het Früshoppen met DJ JP. Net als vorig jaar was er een streekproductenmarkt op het plein voor het Dorpshuis. Jammer genoeg waren de te hoge temperaturen en een felle zon spelbrekers. Voor lekkernijen werd er de hele dag wel gezorgd door KVLV Teuven. In de namiddag waren er optredens van eigen bodem en een optreden van de interactieve band ‘Mannen met baarden’. ’s Avonds startte het traditionele ‘Palhowwe’, georganiseerd door K.V. De Boschuule. Liefst acht teams streden om de beker en het vat gerstenat. In de wijk Gieveld was er op zondag ook de Heuvelklim voor hedendaagse of oudere bolides. (NM)