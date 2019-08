Kermis vieren zoals weleer in Moelingen

Voeren - Tijdens het eerste weekend van september vindt de traditionele kermis van Moelingen plaats. Die dorpskermis start op zaterdag 31 augustus met de jeugdfuif Reboot!

Tijdens het eerste weekend van september vindt de traditionele kermis van Moelingen plaats. Die dorpskermis start op zaterdag 31 augustus met de jeugdfuif Reboot! Op zondag 1 september zal om 10.30u de eucharistieviering worden opgeluisterd door zangkoor Mulingia. Na de H. Mis start in de feesttent het frühshoppen met Die Gipfelfreunde. Ook is er weer spek en ei verkrijgbaar. Om 14.00 uur start Duo On The Rocks. Een ontspannen zondagmiddag met een cocktail van moderne songs, “foute” disco hits, een vleugje ‘best of rock”, afgewisseld met swingende classics, geserveerd in een spetterend optreden met een hoog meezinggehalte. Er is ook de vlaggenparade.

Na het optreden van Duo On The Rocks vindt het traditioneel Ganskoppen plaats.

Op maandag starten de feestneuzen om 19u met de Berwingwatterrace met nieuwe hindernissen omhuld door ‘Berwingwatter’. Het succes breidt zich jaar na jaar uit. De volkstraditie is een luchtige en sfeervolle activiteit die steeds warm onthaald wordt bij het publiek. Er wordt aangeraden om in te schrijven via het formulier op de website, al kan dit ter plaatse ook nog. Opgelet: de wisselbeker werd vorig jaar in de wacht gesleept, dit jaar hebben de organisatoren een nieuwe verrassing in petto.

Onder het motto ‘Allowed to be fout’ is nadien ambiance verzekerd met DJJP & DJ Marco en een optreden van Frans Theunisz!

Op de laatste kermisdag verzamelen jong en oud zich om 18u voor de feesttent om deel te nemen aan de muzikale optocht en het folkloristisch reidansen. Harmonie Berggalm uit Noorbeek zal opnieuw de stoet muzikaal opluisteren.

Na aankomst maakt iedereen zich op voor de apotheose van het dorpsfeest, het sluitingsbal; avondvullend optreden van Senterfold. Deze vierkoppige band staat garant voor een indrukwekkende muzikale show met de grootste hits van de afgelopen 40 jaren! Tot slot brengt Kermis FM, een themazender van Omroep Voeren, dit jaar weer verslag uit van alle activiteiten in en rond de feesttent.