Tractorentoer houdt Voerenaars in de ban

Traditiegetrouw organiseerde Moelingen een tractor-toertocht over verharde wegen en veldroutes. Deze stoet met 40 tractoren, met juweeltjes uit vorige eeuw, trok ook door het centrum van dit kerkdorp. Fans van oudere en meer recente tractoren kwamen opnieuw aan hun trekken. Rond 13.00 uur trok de karavaan een eerste keer via de Viséweg en de brug over de Berwijn naar het Kerkplein. De toertocht met korte pauze ging dit jaar richting Dalhem en volgde in grote lijnen de Berwijn (beek). De verharde wegen werden regelmatig ingeruild voor land- of boswegen en dit jaar deed de tocht ook een privéterrein aan waar men alleen bij uitzondering komt. Een rit dus met mooie vergezichten doorheen oude gehuchten en langs oude burchten. Rik Nijssen, een van de organisatoren, opende de karavaan die tweemaal gepresenteerd werd in het centrum.