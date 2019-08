Moelingen vierde feest op 15 augustus

Voeren - De patroonheilige van Moelingen is Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er volgens de traditie elk jaar ’s ochtends (vanaf 09.30 uur, na de mis) op 15 augustus de Onze-Lieve-Vrouweprocessie door de straten van Moelingen trekt. Zo ook dit jaar.

De patroonheilige van Moelingen is Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er volgens de traditie elk jaar ’s ochtends (vanaf 09.30 uur, na de mis) op 15 augustus de Onze-Lieve-Vrouweprocessie door de straten van Moelingen trekt. Zo ook dit jaar. De schutters van de Zwitserse Wacht van Sint-Martens-Voeren gingen in de processie voorop. De processie hield telkens halt bij verschillende rustaltaren. Het Mariabeeld werd tot de jaren 1960 gedragen door ongetrouwde mannen, vervolgens door militairen. Nu nemen vrijwilligers uit het dorp deze taak op zich. Kinderen en volwassenen evoceren de offergaven, de consecratie, het Onze Vader, de communie en het lijden van Christus. Na de processie was er feest in het dorp en gezelligheid troef.