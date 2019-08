Proeven van honing, geitenkaas, stroop en Voerdrupke

Voeren - In Teuven konden Voerbezoekers proeven van streekproducten. Samen met gids Johan Meermans trok een select groepje op pad. In het centrum, op de Mostert en in Green Valley stonden ambachtelijke streekproducten in de kijker: stroop, honing, sleedoornjenever, trip, (appel)wijn, appelsap... .

Lekkernijen die nog op ambachtelijke wijze kleinschalig geproduceerd worden. In het centrum tegenover Moeder de Gans gaf Georges Maurer van Potpourri de geheimen prijs van de imker en de honing. Via het ‘Voetenpad en de bron’ ging het richting Green Valley waar lekkere ambachtelijke kaas van koeienmelk werd geproefd. In hoeve ‘Mostert’ stonden er enkele soorten geitenkaasjes van Amandine op het menu. Met dagverse melk maakt zij een (h)eerlijke producten in tal van variaties. Deze kennismaking met streekproducten werd afgesloten bij Moeder de Gans.