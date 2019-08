Moelingen viert feest op 15 augustus

Voeren - De patroonheilige van Moelingen is Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er volgens de traditie elk jaar ’s ochtends (vanaf 09.30 uur, na de mis) op 15 augustus de Onze-Lieve-Vrouweprocessie door de straten van Moelingen trekt. De schutters van de Zwitserse Wacht van Sint-Martens-Voeren gaan in de processie voorop. De processie houdt telkens halt bij verschillende rustaltaren. Na de processie is er feest in het dorp met tal van evenementen.

De patroonheilige van Moelingen is Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er volgens de traditie elk jaar ’s ochtends (vanaf 09.30 uur, na de mis) op 15 augustus de Onze-Lieve-Vrouweprocessie door de straten van Moelingen trekt. De schutters van de Zwitserse Wacht van Sint-Martens-Voeren gaan in de processie voorop. De processie houdt telkens halt bij verschillende rustaltaren. Het Mariabeeld werd tot de jaren 1960 gedragen door ongetrouwde mannen. Sindsdien nemen militairen (ook oud militairen) en vrijwilligers uit het dorp deze taak op zich. Kinderen en volwassenen evoceren de offergaven, de consecratie, het Onze Vader, de communie en het lijden van Christus.

Na de processie is er feest in het dorp met tal van evenementen. ‘s Middags organiseert Moelingen een tractor-toertocht over verharde wegen en veldroutes. Feesten kan men in eetcafé De Berwien en op het Kerkplein bij het Duvelke. Met een droogje en een natje zorgt de horeca voor de nodige animatie. Ook fans van oudere en meer recente tractoren komen opnieuw aan hun trekken. Rond 13.00 uur komt de karavaan een eerste keer voorbij aan het Kerkplein. De toertocht met korte pauze gaat dit jaar richting Dalhem en volgt in grote lijnen de Berwijn (beek). De verharde wegen worden regelmatig ingeruild voor land- of boswegen en dit jaar is er ook een privéterrein waar men alleen bij uitzondering komt. Een rit dus met mooie vergezichten doorheen oude gehuchten en langs oude burchten. Inschrijven kan vanaf 11.00 uur De tocht start om 13.00 uur.