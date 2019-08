Bruggetjes langs de Voerbeek even weg

Voeren - Deze week werden een aantal bruggetjes over de Voerbeek in ’s-Gravenvoeren afgebroken. Ook de typische reling werd verwijderd. Dit gebeurt in het kader van de rioleringswerken voor gescheiden afvoer van hemel- en afvalwater.

