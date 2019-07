Zomeravond in de vallei

Voeren - Geleide Avondwandeling Op zaterdag 3 augustus 19u kunnen liefhebbers deelnemen aan een leuke avondactiviteit olv een gids. Na het avondeten staat een natuurwandeling op het programma.

Geleide Avondwandeling Op zaterdag 3 augustus 19u kunnen liefhebbers deelnemen aan een leuke avondactiviteit olv een gids. De drukke dag glijdt voorbij en de rust keert terug in het landschap. Wat gebeurt er allemaal en welke dieren vertonen zich nu de avond valt? Men kan eerste genieten van een heerlijke maaltijd en daarna de stilte opzoeken, Prachtige uitzichten en een mooie zonsondergang staan op het programma. Let op: het aantal deelnemers is beperkt, dus tijdig inschrijven is aangeraden via info@voerstreek.be

Praktisch:

Start avondeten om 19u, Jeugdherberg de Veurs, 3790 Sint-Martens-Voeren

Parkeren doe je best op de parking van het Veltmanshuis en dan via de trappen naar de jeugdherberg

Deelname €15 (incl. avondeten, (info@voerstreek.be)