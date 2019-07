Geleide avondwandeling In het spoor van de das

Voeren - De grootste dassenpopulatie van Vlaanderen leeft in Voeren. Op zaterdag 27 juli om 19.00 uur kan je op ontdekkingstocht in het spoor van de das.

Wist je dat in Voeren de grootste dassenpopulatie van Vlaanderen leeft? Hoe ziet een das eruit, wat eet hij en waar woont hij? Op deze en vele andere vragen krijg je antwoord van de gids. Geniet daarbij ook als opwarmer van de mooie natuurfilm 'Over dassen en andere Voerenaren' en ga daarna op zoek naar burchten, sporen en wissels.

Let op: het aantal deelnemers is beperkt, dus tijdig inschrijven is aangeraden via info@voerstreek.be

Praktisch:

Zaterdag 27 juli

Start: 19u Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 3798 Voeren

Bijdrage: 0-5 jaar gratis / 6-12 jaar € / +12 jaar €5,-

