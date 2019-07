Brandweer Voeren biedt assistentie in buurdorp Mesch

Voeren - Dinsdag namiddag heeft de brandweer van Voeren assistentie verleend bij de bluswerken in het Nederlandse kerkdorp Mesch. Een tarweveld van zo’n 2,5 hectaren ging er in de vlammen op bij het de start van het oogsten.

Dinsdag namiddag heeft de brandweer van Voeren assistentie verleend bij de bluswerken in het Nederlandse kerkdorp Mesch. Een tarweveld van zo’n 2,5 hectaren ging er in de vlammen op bij het de start van het oogsten. Waarschijnlijk sloeg een vonk over via een vuursteen en zette de kurkdroge tarwe in de vlammen. De brandweer van Eijsden, Maastricht, het Heuvelland en Brunssum en dus ook Voeren waren ter plaatse. Water moest aangevoerd worden via veldwegen. Ook landbouwers boden assistentie met watertonnen. De omliggende weilanden en akkers werden preventief nat gespoten en men kon uitbreiding van het vuur beperken tot de akker. (nm)