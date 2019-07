Huig Bunk, een verdediger van Voeren is niet meer

Voeren - Op 10 juli jl stierf Huig Bunk (Almere NL), en daarmee verloor de Voerstreek een bijzonder trouwe vriend (in moeilijke dagen).

“De Nederlander Huig Bunk was een bijzonder actieve medewerker van de werkgroep 'Taalgebruik' van het ANV (Algemeen Nederlands Verbond). Decennia lang doorkruiste hij in de jaren 80 en 90 de Voerstreek en het hele taalgrensgebied op zoek naar overtredingen van de taalwetgeving. Hij kloeg die aan in ontelbare brieven naar de verantwoordelijke politici en administratieve diensten, vaak met succes. De meesten zullen hem zich wel herinneren, samen met zijn vrouw Rini, op hun vouwfietsjes door de Voerstreek en als trouwe aanwezigen op alle mogelijke herdenkingen, vieringen enz. van de Vlaamse gemeenschap. Huig was een van die trouwe vrienden die het ons in Voeren mede mogelijk maakten als Nederlandstalige gemeenschap de diepe dalperiode van 1963 tot 2000 te overleven en de toepassing van de taalwetten in de Voerstreek administratief af te dwingen, “ aldus Guido Sweron.