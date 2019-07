Verborgen schatten boeien jong en oud

Voeren - Samen met Voergidse Mieke Nijssen maakten kinderen en volwassenen een boeiende ‘ontdekkingsreis’ door de Voerense natuur op zoek naar verborgen schatten.

Mieke gaf uitleg bij de 'geheimen' die je in de Voerense natuur kan ontdekken: geen blinkend goud maar 'natuurlijke' schatten: magische bossen, verborgen plekjes achter een bomenrij of een struik, holle wegen gevormd door erosie. Kortom een tocht in een wonderlijke natuur. Uiteraard stonden water, de talrijke bronnen, planten en restanten van vervlogen tijden in de ondergrond centraal. Toerisme Voerstreek (zie website) organiseert nog verschillende themawandelingen, telkens op zaterdag (03/08, 10/08, 12/10, 02/11, 26/12 en 28/12). Op dinsdagavond (19.00 uur en op zaterdag om 10.30 uur (tot oktober) of op vrijdagavond kan men eveneens met een gids van 'Streekverkenning Voerstreek' (zie facebook) op pad met als thema 'Voeren 21 maal anders'.