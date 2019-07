Bouwrock luidde bouwverlof in

Voeren - Bij het begin van het bouwverlof vierde men feest in de Wandelaar in de wijk Vitschen in ’s-Gravenvoeren. Dit om het Limburgs en Voerens bouwverlof in te zetten.

‘Bouwrock’ is er intussen een traditie geworden en trekt naast bouwvakkers flink wat liefhebbers van het rockgenre uit de eigen gemeente en uit de grensdorpen voor een gezellig avondje uit. Deze editie, voorheen was bouwrock een feestje in het centrum van ’s-Gravenvoeren, vond voor de 3de maal plaats op het tuinterras van Café De Wandelaar. En dus was gezelligheid, met ‘stevige muziek’ er troef. Het evenement werd georganiseerd ism CV De Boemelaire van Sint-Martens-Voeren. Twee coverbands verzorgden de muziek: de dames M.J. & Syl en Coverband The Next. Wie gereserveerd had mocht deelnemen aan een uitgebreide BBQ alvorens uit de bol te gaan.