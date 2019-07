Gezellig hapje tapje op Teuvenement

Voeren - Talrijke Teuvenaars en bezoekers gingen in op de uitnodiging van de Böschuule die traditiegetrouw op de eerste zondag van juli het Teuvenement organiseerden, een gezellige namiddag ‘hapje-tapje’ waar iedereen kon bijpraten en genieten. Het was trouwens gezellig druk in en rond de feesttent op deze zilveren editie. De bezoekers konden er proeven van lekkere hapjes uit acht verschillende landen.

Talrijke Teuvenaars en bezoekers gingen in op de uitnodiging van de Böschuule die traditiegetrouw op de eerste zondag van juli het Teuvenement organiseerden, een gezellige namiddag ‘hapje-tapje’ waar iedereen kon bijpraten en genieten. Het was trouwens gezellig druk in en rond de feesttent op deze zilveren editie. De bezoekers konden er proeven van lekkere hapjes uit acht verschillende landen. Ook werd gebakken Voerense ’rode trip’ geserveerd. Deze activiteit wordt op touw gezet door de carnavalsvereniging De Böschuule. De leden zorgden op voorhand ervoor dat de boekjes met de ‘preuflap’, de munt voor één dag, bij talrijke Teuvenaars en liefhebbers terecht waren gekomen. Er stonden typische gerechten uit Griekenland (Kreta), Zuid-Korea, Kroatië, Frankrijk, Italië, Amerika, Italië en uiteraard uit België en Nederland op de kaart. Men kon ook proeven van een fris getapte ‘Teuvenaer’, een speciaal gerstenat van de Böschuule. (nm)