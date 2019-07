Jongeren uit Moelingen trokken naar De Drink

Voeren - De Gezinsbond van Moelingen bezorgde de kinderen en jongeren van Moelingen een gezellig ‘kampweekend’ om de vakantie in te zetten En dit in eigen streek in Sint-Pieters-Voeren.

De Gezinsbond van Moelingen bezorgde de kinderen en jongeren van Moelingen een gezellig ‘kampweekend’ om de vakantie in te zetten En dit in eigen streek in Sint-Pieters-Voeren. 27 kinderen en jongeren en vier begeleiders trokken naar de kampplaats De Drink in Sint-Pieters-Voeren voor een bijzonder leuk weekend. Op het programma stonden onder meer een heus ’chaosspel’ en een 'dropping' in Halloweensfeer die georganiseerd werden door Mieke Nijssen. Op zaterdag stond een bezoek aan het pretpark de Valkenier (in Valkenburg) op het menu. ’s Avonds mochten alle deelnemers zich verkleden in casinosfeer. Op zondag was het tijd voor een leuke familie-zeskamp samen met de ouders en uiteraard was er een kampvuur. Als uitsmijter volgde nog de prijsuitreiking en mocht iedereen genieten van een frietje met snack. Het waren korte nachtjes maar alles verliep in een super gezellige sfeer.