Geleide dauwwandeling in oostelijke Voerstreek

Voeren - Op zaterdag 13 juli om 07.30 uur organiseert Toerisme Voerstreek een geleide dauwwandeling.

De ochtendzon prikt door de bomen, vogels verlaten hun nest en schuwe reeën schudden de slaap uit hun lijf. Geniet van de stilte en het landschap, stap over paden bezaaid met dauwdruppels en luister naar de eerste tekenen van een nieuwe dag. Na de wandeling wacht je een stevig en gezond ontbijt. Het aantal deelnemers is beperkt, schrijf je tijdig in via info@voerstreek.be

Praktisch: Start wandeling: 7u30 Camping Natuurlijk Limburg, Roodbos 3, 3791 Remersdaal

Deelname: €15 (incl. ontbijt)