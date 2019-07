Potentiële dieven gefilmd in Schophem

Voeren - In de wijk Schophem in ’s-Gravenvoeren heeft de waakhond van de familie Herens in de nacht van maandag op dinsdag een aantal diefstallen kunnen voorkomen. Rond middernacht slopen een drietal onbekende personen rond een viertal huizen en loodsen van bewoners en zelfstandigen.

In de wijk Schophem in ’s-Gravenvoeren heeft de waakhond van de familie Herens in de nacht van maandag op dinsdag een aantal diefstallen kunnen voorkomen. Rond middernacht slopen een drietal onbekende personen rond een viertal huizen en loodsen van bewoners en zelfstandigen. “Zij droegen allen grijze kledij en bivakmutsen, onherkenbaar dus en stevige kerels. Ik moest rond middernacht nog richting velden vertrekken om te gaan beregenen en werd dan gealarmeerd door de lichtcamera’s en de reacties van onze hond. Alles werd trouwens gefilmd door de bewakingscamera’s van ons bedrijf. Deze beelden zullen doorgespeeld worden aan de politie,” aldus Herens. “Op verschillende plaatsen in Schophem ging trouwens het alarm af. Duidelijk waren er hier geen amateurs aan het werk. Eerst probeerden zij (volgens de beelden) aan de voorkant van ons huis en de loods binnen te geraken. Vervolgens via de achterzijde van het huis. De beelden vertellen dat zij in het grijs gekleed waren. Zij bewogen vlot en lenig, geen amateurs dus. Gelukkig heeft onze Mechelse herder vlot gereageerd en ‘alarm geslagen’ zodat de dieven en indringers zijn moeten afdruipen, “ aldus Herens die vraagt dat de buren en de bewoners van de wijk alert blijven. De buurt kreeg in het verleden reeds ongewenst bezoek over de vloer. De politie van Voeren stelt een onderzoek in en zal de camerabeelden controleren. (nm)