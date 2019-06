Kermis op zonnige ‘bronk’ zondag

Voeren - Het kerkdorp Sint-Martens-Voeren vierde feest. Na de mis trok de processie door het dorp via Kwinten, het Heilig Hart naar Einde en de Kerkstraat. De verenigingen in het dorp hadden ook voor deze editie de handen in elkaar geslagen om deel te nemen aan deze devote ommegang met als thema ”Laat de zon in je hart’.

Het kerkdorp Sint-Martens-Voeren vierde feest. Na de mis trok de processie door het dorp via Kwinten, het Heilig Hart naar Einde en de Kerkstraat. De verenigingen in het dorp hadden ook voor deze editie de handen in elkaar geslagen om deel te nemen aan deze devote ommegang met als thema ”Laat de zon in je hart’. De schutterij met drumband en blazers opende de processie die flink wat jeugdig publiek (van de Chiro) op de been bracht onder meer ook aan drie rust altaren. Bij de terugkeer in de kerk werd er samen met alle deelnemers een afsluitmoment met de zegen gehouden en werden volgens aloude traditie de kameren (donderbussen en saluutschoten) geschoten. Na de processie vierde het dorp ook feest in de feesttent aan het Paviljoen. De Knappe Koppen zorgden voor ambiance en iedereen kon gezellig bijpraten.