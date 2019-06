Bronk ’s-Gravenvoeren en Teuven geven tradities door

Voeren - ’s-Gravenvoeren is op zondag 23 juni in de ban van de ‘bronk’. Deze processie met honderden deelnemers, trekt na de mis (9.00 uur) via de Pley en de Kloosterstraat naar de rustaltaren in het Onderdorp. In Teuven trekt de processie naar Sinnich na de mis om 19.00 uur.

’s-Gravenvoeren is op zondag 23 juni in de ban van de ‘bronk’. Deze processie met honderden deelnemers, trekt na de mis (9.00 uur) via de Pley en de Kloosterstraat naar de rustaltaren in het Onderdorp. De processie trekt verder via Drees, Moelingerweg, Hoffert, Drees, Winandus, Onderdorp, Tienhof via de parking van het rusthuis Ocura en de Kloosterstraat opnieuw naar de Pley. In de kerk brengt de harmonie een slotserenade. Verschillende verenigingen en de scholen nemen deel. Na de bronk is er feest op der Pley.

Ommegang Teuven

Op zaterdagavond 22 juni na de mis (19.00 uur) is er een ommegang in Teuven. Die kleurrijke en devote stoet trekt door het dorp naar Sinnich waar er een rustaltaar is in de Kloosterhofstraat. . Talrijke kinderen, ouders, grootouders en pelgrims zullen er deelnemen aan de jaarlijkse ‘bronk’. Deze processie met de harmonie, de jeugdbeweging, de KVLV, de schutterij, het koningspaar en de processiegroepen brengen feest en kleur in het kerkdorp.