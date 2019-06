Bouwrock in de Wandelaar in de Vitchen

Voeren - Op vrijdag 12 juli zal ‘bouwrock’ andermaal de wijk Vitchen in ’s-Gravenvoeren op zijn kop zetten. Deze editie vindt voor de 3de maal plaats in Café De Wandelaar in ’s-Gravenvoeren. Dit evenement is een traditie in Voeren. Bouwrock markeert het begin van het bouwverlof van de plaatselijke bouwvakkers.

Op vrijdag 12 juli zal ‘bouwrock’ andermaal de wijk Vitchen in ’s-Gravenvoeren op zijn kop zetten. Deze editie vindt voor de 3de maal plaats in Café De Wandelaar in ’s-Gravenvoeren. Dit evenement is een traditie in Voeren. Bouwrock markeert het begin van het bouwverlof van de plaatselijke bouwvakkers. Het evenement wordt georganiseerd ism CV De Boemelaire van Sint-Martens-Voeren. Vanaf 18.00 uur start dit feest met live-muziek en duurt tot middernacht. Twee coverbands verzorgen de muziek: de dames M.J. & Syl en Coverband The Next. Gratis toegang. Mits reservering kan men deelnemen aan een uitgebreide BBQ. (saladebuffet, 4 stukken vlees en 5 consumpties: 32,50 euro). Reserveren: 0496 258 669.