Houten vogel valt na 900 schoten

Voeren - De ‘vogelschot’ op Pinksterzondag die georganiseerd wordt door de schutterij Sint-Martinus in Sint-Martens-Voeren was andermaal een volksfeest van formaat. “Nieuw dit jaar: de dames met domicilie in de gemeente of leden van de vereniging mochten dankzij een reglementswijziging deelnemen aan het ‘koning(in)’ schieten. Omdat de vogel zondagavond niet viel was er een tweede schietavond nodig. Op Pinkstermaandag ging de strijd verder. Na 900 schoten kroonde 'maker' Jef Demollin zich tot koning van Sint-Martinus.

Voor het schieten begint wordt de vogel ‘feestelijk’ meegedragen door de maker, Jef Demollin die op Pinkstermaandag ook voor de eerste keer koning werd.

Sint-Martinus trok door het dorp naar de wijk Kwinten om koning David en koningin Sandra af te halen en te begeleiden naar het Heem De Komberg. Na de opening kon men er deelnemen aan de dorpsbarbecue. Aansluitend schoten de jongeren op de rozen (vleugel, staart, kop) en ging het schieten van start met muzikale animatie. In en rond de feesttent konden de Voerenaars gezellig bijpraten en genieten van de spannende strijd voor het zilver. Na 685 schoten hield de vogel nog stand en omdat het te donker werd besliste het bestuur om op Pinkstermaandag verder te schieten. Die avond kroonde Jef Demollin (76 jaar) zich voor de eerste maal tot koning. Jef maakte reeds 27 jaar de houten vogel en schoot reeds 58 keer mee voor het zilver. Uiteindelijk met succes. Na 900 schoten gaf de vogel zich gewonnen. Jef en Lieske waren uiteraard bijzonder blij.