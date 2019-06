Mantelzorgers worden verwend

Voeren - In het Paviljoen van het VCC Het Veltmanshuis worden de ‘mantelzorgers en vrijwilligers’ van de Voerstreek extra in de watten gelegd door Thuis-Zorg-Saam Voeren. Deze ‘verwendag’ zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni vanaf 11.30 uur.

Vrijwilligers, senioren, hulpbehoevenden en begeleiders mogen inschrijven om samen te zijn in het Paviljoen van het VCC. Wie inschrijft mag na het aperitief genieten van een warm en koud buffet. Werner Michiels en Laurie zorgen voor entertainment met mooie liedjes en animatie. Tijdens de pauze is er tijd voor een kopje koffie. Het einde is voorzien rond 16.30 uur. Inschrijven kan door 10 euro over te schrijven op BE93 7360 1379 3767 of door te betalen aan een van de bestuursleden van Thuis-Zorg-Saam Voeren. (nm)