De bronk doet tradities herleven

Op zondag 16 juni vieren de kerkdorpen Sint-Martens- en Sint-Pieters-Voeren ‘Bronk’. Na de mis die om 9 uur start trekt de processie door het versierde dorp via Kwinten en de Kastanjeboomstraat naar het Heilig Hart in het centrum. Aan het eerste rustaltaar in Kwinten (Pensool) worden de kameren (donderbussen) geschoten. Vervolgens trekt de bronk door het dorp richting H. Hart en dan naar Ingerveld (Einde) en vervolgens naar de Kerkstraat. De verenigingen in het dorp hebben andermaal de handen in elkaar geslagen en nodigen uit om deel te nemen aan deze devote ommegang. Bij de terugkeer in de kerk wordt met alle deelnemers een afsluitmoment met de zegen met het Allerheiligste gehouden.

Kermis

Na de processie viert Sint-Martens-Voeren in de wijk Kwinten feest in en rond de feesttent aan het Paviljoen. Het Bronk Kermiscomité heeft een waaier aan activiteiten voorzien met onder meer de Band ‘Knappe Koppen’, een lokale DJ, een frituur en de nodige drankjes.