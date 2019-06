Houten vogel houdt stand tegen schutterskogels

Voeren - De ‘vogelschot’ op Pinksterzondag die georganiseerd wordt door de schutterij Sint-Martinus in Sint-Martens-Voeren is een volksfeest van formaat. Dit gebeurt trouwens volgens aloude tradities bij de oudste vereniging van Voeren die reeds meer dan 350 jaar actief is.

Nieuw dit jaar: de dames met domicilie in de gemeente of leden van de vereniging mochten dankzij een reglementswijziging deelnemen aan het 'koning(in)' schieten. Omdat de vogel zondagavond niet viel is er een tweede schietavond nodig. Vandaag Pinkstermaandag (vanaf 18.00 uur) gaat de strijd verder.