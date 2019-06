Succes voor Voerens Amateur Toneel

Voeren - Voerens Amateur Toneel (VAT) vierde haar dertig jarig jubileum en trakteerde het talrijke publiek op een toneelklassieker. Vier voorstellingen van ‘Der Greune’ een Voerense bewerking (in het dialect) van L’Avare (de Wrek) van Molière vonden plaats in de open lucht in het prachtige decor van kasteel Hof de Draeck in Teuven. Ook de laatste voorstelling van vrijdag was nog uitverkocht.

D’r greune is de Voerense bewerking van de bekende karakterkomedie ‘L’Avare (De vrek), geschreven door Molière(1622-1673). Een toneelstuk over de menselijke hebzucht, gierigheid, hypocrisie en het egoïsme in de verpersoonlijking van Harpagon. De vrekkige oude man waakt als een havik over zijn geld en vertrouwt niemand, zelfs zijn eigen kinderen niet. Deze obsessie gepaard met zijn moeilijke karakter en woede-uitbarstingen zorgen ervoor dat iedereen hem vreest. Zelfs als Harpagon verliefd wordt – nota bene op de hartendief van zijn eigen zoon – waakt hij ervoor dat zijn grote liefde, het geld, niet in gevaar komt.

Zeshonderd Voerenaars en liefhebbers van over de gemeente- en landgrens beleefden een avond gekruid met leuke en bijzondere situaties. De regie was in handen van Hugo Weerens.