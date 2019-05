Vogelschot volgens tradities in Sint-Martens-Voeren

Voeren - Op Pinksterzondag 9 juni organiseert de schutterij Sint-Martinus de ‘vogelschot’ aan het Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren. Dit gebeurt volgens aloude tradities. Vanaf dit jaar kunnen naast de heren en ook de dames van Voeren (heren en dames met domicilie in de gemeente of leden van de vereniging) deelnemen aan het ‘koning(in)’ schieten.

Het laatste stukje hout van de houten vogel moet van de schietstang geschoten worden. Er wordt volgens inschrijving om de beurt geschoten met de flobert (6mm).

De vereniging (ook de sympathisanten) verzamelt in en aan het Schuttershof , Kerkstraat, om 11.15 uur. Sint-Martinus trekt dan door het dorp naar de wijk Kwinten om koning David en koningin Sandra af te halen en te begeleiden naar het Heem De Komberg. Na de opening kan men er deelnemen aan de dorpsbarbecue tussen 13.00 uur en 15.00 uur). (reserveren en inschrijven online: schutterij-smv.webshopapp.com of 0475-59.58.31, tot uiterlijk 5 juni). Aansluitend schieten de jongeren op de rozen (vleugel, staart, kop) en start rond 16.00 uur het koning (in) schieten met animatie. Met de groep ‘La fête en Folie’. Een kandidaat-koning (in) moet lid zijn van de schutterij of in Voeren ‘gedomicilieerd’ zijn en akkoord gaan met het reglement.