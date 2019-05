Gemeente Voeren huldigt sportlaureaten

Voeren - In de raadzaal van het gemeentehuis in ’s-Gravenvoeren werden de Voerense sport laureaten gehuldigd voor hun prestaties in 2018. Sportman werd Kevin Klinkenberg (28 jaar) die reeds verschillende jaren als prof actief (nationaal en internationaal) is in het volleybal. Thomas Vertommen (10 jaar) werd laureaat bij de jeugd. The Lions, van dansgroep de Waggelerre, werden gehuldigd als sportgroep voor het behalen van Belgisch en Europees goud.

In de raadzaal van het gemeentehuis in ’s-Gravenvoeren werden de Voerense sportlaureaten gehuldigd voor hun prestaties in 2018. Sportman werd Kevin Klinkenberg (28 jaar) die reeds verschillende jaren als prof actief (nationaal en internationaal) is in het volleybal. Momenteel is hij actief bij Fenerbahçe in Turkije. Hij verdedigde de kleuren van Noliko Maaseik, van het Franse Tours. Ook was hij actief in Polen en Italië. Met Fenerbahçe won hij de Turkse beker. Klinkenberg is ook speler van de Belgian Red Dragons, team dat erin slaagde om in 2017 een 4de plaats te behalen op het Europees Kampioenschap in Polen. Met de steun van zijn sportieve familie en zijn vriendin Tamara Maes (onderwijzeres aan de pbs Voeren) is hij erin geslaagd om een prachtige carrière uit te bouwen. Sportjongere werd Thomas Vertommen (10 jaar) uit Sint-Martens-Voeren die in het Tafeltennis zijn talenten ontplooit. Thomas is talentvol en werk hard, traint ca 12 uren per week en maakt deel uit van de Provinciale U-12 selectie van de Vlaamse Tafeltennisliga. Momenteel is hij de beste preminiem van Vlaanderen en derde beste van België en geselecteerd voor de Top 12 in zijn categorie. Thomas behaalde reeds puike resultaten in Vlaanderen en op nationale en internationale tornooien. Hij was winnaar van de Benjamin-reeks op het clubkampioenschap van TTC Schulen Ook dit kalenderjaar werd Thomas in Sint-Truiden drievoudig Limburgs Kampioen bij de Preminiemen. De junioren ‘The Lions’ van de dansgroep de Waggelerre van ’s-Gravenvoeren werden gehuldigd voor het behalen van de Belgische en Europese titel in 2017 en 2018. In 2018 waren de dansers goed voor goud in Oostenrijk (European Federation of Dance Organisation). Ook dit jaar (2019) dansten deze jongeren zich in de kijker in Frankfurt met een nieuwe Europese titel. (nm)