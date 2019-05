Geen Voerense kandidaten verkozen

Voeren - In het kanton Voeren waren er 2.442 kiezers ingeschreven. 1. 540 zijn gaan stemmen in de stemburelen in Voeren. 747 kiezers kozen ervoor om hun stem te gaan uitbrengen in het Waalse Aubel en er te gaan stemmen voor Waalse kandidaten (kamer en federaal in Wallonië). Naar verluidt gingen 185 kiezers niet stemmen.

In Voeren zelf stemden 119 kiezers blanco. Wie ervoor koos om te gaan stemmen in Aubel moest in feite toch zijn stem uitbrengen voor de Vlaamse Raad in Voeren waar met de computer gestemd werd. In Aubel gebeurde dit nog manueel. Huub Broers (N-VA) behaalde 14.609 stemmen (Kamer), William Nijssen (CD&V) 4.536 stemmen (Vlaamse Raad). Michaël Henen (gemeenteraadslid in Voeren voor RAL) was lijstduwer op de Luikse lijst DéFi. Hij behaalde 640 stemmen. Zijn partner Sylvie Corman, opvolgster, kreeg 353 voorkeurstemmen. Grégory Happart vijfde kandidaat voor de PS in de provincie Luik (6571 stemmen) werd voorbij gestoken door Marc Goblet van Herve die 9504 voorkeurstemmen kreeg en verkozen werd, Happart dus niet. In Voeren was N-VA de grootste partij maar moest zij ook inleveren aan het Vlaams Belang, Groen en CD&V.

