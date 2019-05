Dansgroep Waggelerre pakt Europees goud

Voeren - Na de titels in het Belgisch kampioenschap in Lanaken dansten The Lions en The Dragons van de dansgroep De Waggelerre uit ’s-Gravenvoeren zich ook in de kijker in Hannau bij Frankfurt (Duitsland). Zij behaalden twee Europese titels, de tiende gouden medaille reeds voor The Dragons die in de hoofdklasse hun titel verlengden.

Met een volle bus en enkele auto’s trokken de dansers en hun begeleiders van Voeren naar Frankfurt voor de Europese Kampioenschappen Garde- en showdansen (EFDO). In de Garde Polka klasse (junioren) mocht de supporters van de rood-zwarte groep uit hun dak. The Lions kregen zeven maal de maximale score en werden er als kampioenen door de zaal gedragen. De showgroep behaalde een zesde plaats. Het danspaar Eva Smeets en Bjorg Hochstenbach pakte zilver in de afdeling jeugd. Lesiana Shehu werd keurig vijfde als solo danseres, Demy Hochstenbach behaalde een achtste plaats in de hoofdklasse show solo. The Dragons de dansgroep van de Waggelerre die aantraden in de hoogste klasse bekroonden hun intensieve en gedisciplineerde trainingen met de Europese titel, de tiende zege reeds voor deze unieke dansgroep van ‘-Gravenvoeren. Aan het Europees Kampioenschap namen meer dan 2000 danseressen en dansers deel. Uiteraard een dikke proficiat aan de groep en trainster Rachel Senden en haar crew. (nm)