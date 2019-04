Een leerrijke Roefeldag op de boerderij

Voeren - Op zaterdag 27 april was het weer ‘Roefeldag’ in Voeren. Hoewel de weergoden niet gunstig gezind waren meldden 17 jongeren zich om kennis te maken met een aantal beroepen en om deel te nemen aan superleuke activiteiten. De Roefeldag ging dit jaar door in de oostelijke kerkdorpen Teuven en Remersdaal.

Op zaterdag 27 april was het weer ‘Roefeldag’ in Voeren. Hoewel de weergoden niet gunstig gezind waren meldden 17 jongeren zich om kennis te maken met een aantal beroepen en om deel te nemen aan superleuke activiteiten. De Roefeldag ging dit jaar door in de oostelijke kerkdorpen Teuven en Remersdaal. Na het ‘inchecken’ in het Dorpshuis in Teuven trok de groep naar de boerderij Hollands in de Varnstraat waar een koe mocht gemolken worden. Vervolgens mochten de kinderen vanuit de laadbak van een heftruck de wijde omgeving verkennen. Aansluitend keerde de groep terug naar het Dorpshuis voor een workshop ‘gezond eten’. In de namiddag stond een bezoek aan een fruitteler in Teuven en een imker in Remersdaal op het menu. Na een leuke en leerrijke dag werden de jongeren opgehaald door hun ouders aan wie ze tal van verhalen konden vertellen.