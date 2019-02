Sleuteloverdracht aan prinsen en prinsessen in Voeren

Voeren - Traditioneel vindt bij aanvang van de 'Vastenavond' de machtsoverdracht van gemeentebestuur aan de Voerense prinsen en prinsessen plaats.

Traditioneel vindt bij aanvang van carnaval de machtsoverdracht van gemeentebestuur aan de Voerense prinsen en prinsessen plaats. Dit gebeurt op donderdag 28 februari. Om 19.00u verzamelen de Voerense carnavalsverenigingen in de verschillende cafés van 's-Gravenvoeren en trekken dan in stoet samen met een muziekkapel naar het gemeentehuis. Vanaf 19.30u start de sleuteloverdracht en een leuke zitting in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanlsuitend is er nog Oude Wijvenbal in café-brasserie De Pley. Op vrijdag trekt de jeugdstoet in 's-Gravenvoeren, is er jeugd- en schoolcarnaval in Moelingen en ook op de Plank. Op vrijdag is er Oude Wijvenbal in de Koestal in Moelingen. Zaterdag trekt de stoet in Teuven. Op maandag 04/03 en dinsdag 05/03 zijn Moelingen en 's-Gravenvoeren aan de beurt. Op zondag 10 maart trekt de stoet van de Boemelaire in Sint-Pieters- en Sint-Martens-Voeren.