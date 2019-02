Celloconcert in Muziekschuur

Voeren - Muziekschuur is de naam voor een waaier van kleinschalige maar bezielende muzikale activiteiten in een huiselijke sfeer. Ze brengen een klein maar trouw publiek regelmatig samen in ’s-Gravenvoeren, het grootste dorp van de Voerstreek. Op zondag is er een concert van Sergey Pagonyshev (Cello) gepland.

'Muziekschuur' is de naam voor een waaier van kleinschalige maar bezielende muzikale activiteiten in een huiselijke sfeer. Ze brengen een klein maar trouw publiek regelmatig samen in ’s-Gravenvoeren, het grootste dorp van de Voerstreek.



De drijvende kracht achter de Muziekschuur is Kristin Roosen-Wouters. Kristin beleeft de muziek: “Ik wil mijn passie voor muziek graag uitdragen naar een groter publiek. Met ons programma hopen we ook mensen te bereiken die zich normaal niet zo vlug aangetrokken voelen tot muziek, maar die bereid zijn ervan te proeven. Fijn dat we de liefhebbers een plek kunnen geven om elkaar te ontmoeten.”

In haar keuze van muzikanten en artiesten laat Kristin zich leiden door haar eigen smaak, die heel verscheiden is. De muzieknamiddagen vinden altijd plaats ten huize van Kristin en haar man Rob. De mondelinge reclame heeft al heel wat mensen de weg getoond. Maar er kunnen nog altijd enthousiaste muziekliefhebbers bij komen zitten en genieten.

Na elk concert is er tijd voor een gezellige babbel met een glas Voerense appelwijn, waarvan Rob een ruime voorraad in de kelder heeft liggen. Hij is trouwens actief betrokken bij de productie ervan. Op zondag 24 februari staat een concert van Sergey Pagonyshev (Cello) op het programma. Voor info: muziekschuur Voeren.