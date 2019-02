Kunst in de bib in ’s-Gravenvoeren

Voeren - Kunst in de Bib is een continue en wisselende tentoonstelling van lokale amateur-kunstenaars. In de bib stellen zij hun werken voor. Om de 6 weken wordt er gewisseld van groep kunstenaars. Dit is een initiatief van de Bibliotheek en Kunstpodium Voeren.

Tot 23 maart zijn er werken van Ingrid Briers te bewonderen. Ingrid uit Sint-Martens-Voeren haakt unieke kleding, wandtapijten en andere kunstobjecten Zij gebruikt hiervoor gemengde haaktechnieken en diverse materialen. Zij neemt haar bezorgdheid over de natuur vaak op in haar werken. Via de kunst wil zij haar ervaringen met andere mensen delen. Ingrid is lid van Kunstpodium Voeren en van Gobal Art Tongeren. Voor info: voeren.bibliotheek.be. (04/381.34.28) (Berneauweg 40, 3798 Voeren).