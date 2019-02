Pronkzitting van de bovenste plank in de Kursaal

Voeren - De Waggelerre, de Graven van Voeren, hebben de Kursaal in de Boomstraat, in rep en roer gezet met hun grote pronkzitting ter ere van prins Geert en jeugdprins Sander.

De Waggelerre, de Graven van Voeren, hebben de Kursaal in de Boomstraat, in rep en roer gezet met hun grote pronkzitting ter ere van prins Geert en jeugdprins Sander.

Een Waggeler, een graaf van Voeren, kan met carnaval niet blijven stilzitten. Dit bewees de pronkzitting die in een overvolle Kursaal in de Boomstraat in ’s-Gravenvoeren plaatsvond. Zij hebben ‘vastenavond voeten’. Entertainers uit beide Limburgen (De Geliënde, Annabel Anderson), de blaaskapel van Mheer en tal van artiesten voor één dag en uiteraard gevederde Raden van Elf en hun hofhouding, hebben Voeren in rep en roer gezet met hun grote pronkzitting ter ere van prins Geert en zijn Raad van Elf ‘De Waggelerre’. Op het carnavalsmenu eveneens zang met Der Christian en Der Jos, de dansmariekes met solo-, show- en gardedansen, meervoudig Belgische en Europese kampioenen, buut, parodie onder meer met de Geliënde en ook Clara Zoerbier en Maria Prumpeler uit Kerkrade. Uiteraard werd er uitgekeken naar het optreden van de ‘vrouwluy en de mansluj’ de eigen leden van de Waqqelerre zelf en blikvangers uit eigen dorp. Hoogtepunt werd de bekendmaking van prinses Ilona die dit jaar de scepter zwaait.